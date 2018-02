Ophélie kreeg gestolen cello van 1,3 miljoen op een bizarre manier terug

De cello van Italiaanse makelij uit 1737 is volgens de bank 1,3 miljoen euro waard. De dief had de vrouw met een mes bedreigd toen ze haar woning verliet en ging met het instrument aan de haal. Hij nam ook haar persoonlijke Jean Marie Persoit-strijkstok uit de negentiende eeuw mee en sloeg op de vlucht. De politie opende een onderzoek en ging op zoek naar de dader. ,,Help! Mijn Francesco Goffriller-cello is vanavond gestolen. Én mijn persoonlijke Jean Marie Persoit-strijkstok, gemaakt rond 1825 in Parijs”, schreef Ophélie Gaillard wanhopig op Facebook.

Gevonden

Deze ochtend kreeg de vrouw plots een anoniem telefoontje. ,,De persoon aan de andere kant van de lijn zei me dat mijn cello terecht was en dat hij in een auto lag die voor mijn huis stond.” Het unieke instrument lag inderdaad op de achterbank en verkeert in goede staat. Een van de ruiten van de auto was ingeslagen.



Het is nog niet bekend wie er met het instrument vandoor was gegaan. Ophélie is blij dat ze ontwaakt is uit haar nachtmerrie. ,,Dit is een wonder. Ik heb twee nachten zo slecht geslapen.”