Oplopende spanning tussen Taiwan en China: ‘Conflict zet land twintig jaar terug in de tijd’

‘Het is makkelijk om hier te verdrinken’, zo staat op een paal die zo’n tien meter van het strand in Xiamen in zee staat. De waarschuwing staat er niet voor niets. Vanaf dit stuk strand kan je het Taiwanese eilanddistrict Kinmen zien liggen, dat 187 kilometer van Taiwan ligt, maar op loopafstand van het vasteland. Hemelsbreed is het slechts tien kilometer zwemmen naar de ‘vrijheid’ zoals een man het in 2020 noemde toen hij tevergeefs Kinmen probeerde te bereiken. De Taiwanese kustwacht arresteerde hem wegens het illegaal binnendringen van Taiwan.