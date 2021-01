Oplossing conflict tussen Qatar en Saoedi-Arabië lijkt nabij

Emir van Qatar

Een anonieme medewerker van de Amerikaanse regering meldde eerder op maandag al aan persbureau Reuters dat er een ‘doorbraak’ te verwachten viel. Trumps schoonzoon Jared Kushner, die een belangrijk adviseur is van het Witte Huis, zal volgens de bron de bijeenkomst in het Saoedische Al-Ula bijwonen.

De leider van Qatar, emir Tamim bin Hamad al-Thani, is ook van de partij, liet het koningshuis in Doha weten. Hij had de top de afgelopen drie jaar gemeden.

Kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië verwacht dat de bijeenkomst de leiders van de regio zal verenigen, berichtte het Saoedische staatspersbureau SPA. Een official van de VAE zei dat de eenheid in de Golfregio zal worden hersteld. Minister van Buitenlandse Zaken Anwar Gargash van de emiraten erkende op Twitter wel dat er nog veel werk te doen is, maar ‘dat we in de goede richting bewegen’.