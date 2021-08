Opmars Taliban: zesde hoofdstad ingenomen, Afghaanse troepen in tegenaanval om Kunduz

Afghaanse commando’s zijn maandag een tegenaanval gestart om Kunduz, nadat de Taliban de stad zondag veroverden. De moslimextremisten namen vandaag de controle over in Aybak in de noordelijke provincie Samangan. Dat is de zesde hoofdstad in vier dagen tijd die is veroverd.

De Taliban zijn bezig aan een opmars nu de VS en de Navo hun troepen terugtrekken uit het land. Afgelopen zondag namen zij Kunduz in, de stad waar ook Nederlandse militairen actief waren, evenals Sar-e-Pul. Ook provinciehoofdsteden Zaranj, Shibirghan en Taleqan zijn in handen van de moslimextremisten.

Kunduz

De Afghaanse troepen hebben zich nu volledig teruggetrokken uit de provincie Sar-e-Pul, zei Mohammad Noor Rahmani van de provinciale overheid. De Taliban zouden nu hun pijlen hebben gericht op het noordelijke Mazar-i-Sharif. In Kunduz proberen Afghaanse troepen nu met een tegenaanval de Taliban terug te dringen.

Inwoners van Kunduz die uit de stad vluchtten beschreven hoe zij vrijwel continu het geluid van geweren en explosies hoorden. Veel families, sommigen met jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben hun huizen verlaten in de hoop de Afghaanse hoofdstad Kaboel te bereiken, 315 kilometer ten zuiden van Kunduz. De politie heeft de checkpoints rondom Kunduz verlaten.

Doden en gewonden

Een woordvoerder van de Taliban heeft de VS zondag gewaarschuwd niet te interveniëren. De troepen van de VS hebben de afgelopen dagen meerdere luchtaanvallen uitgevoerd ‘om de Afghaanse partners te verdedigen’, zei een woordvoerder zondag tegen CNN. Waar die zijn uitgevoerd, werd niet gespecificeerd.

Volledig scherm Afghaanse families die zijn gevlucht voor de gevechten tussen de Taliban en Afghaanse troepen verzamelen voedsel in Kaboel. © AFP

In het westen van Afghanistan, bij de grens van Iran, zouden zware gevechten verwacht worden bij de plaats Herat. Het Herat Zonal-ziekenhuis meldt dat er 36 doden en 220 gewonden zijn gevallen, vanwege de gevechten van de afgelopen elf dagen. Meer dan de helft van de gewonden waren burgers, zei het hoofd van het ziekenhuis, en onder de doden waren ook vrouwen en kinderen. Unicef zei geschokt te zijn over het geweld: ,,Deze wreedheden zijn het bewijs van de brute natuur en de schaal van het geweld in Afghanistan.”

Kritiek

Taliban-troepen hebben vermoedelijk ook een manager van een Afghaans radiostation in Kaboel gedood, en een journalist in de zuidelijke Helmand-provincie ontvoerd. De opmars van de Taliban heeft geleid tot kritiek op het terugtrekken van de Amerikaanse troepen. De Britse minister van Defensie Ben Wallace zei tegen de Daily Mail dat het akkoord dat de VS en de Taliban afgelopen jaar sloten een ‘rotte deal’ was.

Volledig scherm Afghaanse families zijn hun huis ontvlucht vanwege de gevechten tussen de Taliban en Afghaanse troepen. Zij nemen hun toevlucht tot een park in de hoofdstad Kaboel. © AP

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer noemde de deal ‘het begin van het eind'. Oproepen om Duitse troepen terug te sturen naar Afghanistan wees ze af. ,,De rapporten over Kunduz en heel Afghanistan zijn bitter en doen veel pijn", zei Kramp-Karrenbauer op Twitter. ,,Zijn onze samenleving en parlement bereid om gewapende troepen een oorlog in te sturen, en daar minstens een generatie te blijven? Zo nee, dan blijft terugtrekken de juiste beslissing.” Duitsland had na de VS de grootste troepenmacht in het land.

Vluchtelingen

Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland schrijven in een brief aan de Europese Commissie dat zij de mogelijkheid willen behouden om Afghaanse asielzoekers gedwongen uit te zetten naar hun land van herkomst. Een overeenkomst over migratie die eerder dit jaar met de Afghanen werd gesloten, moet worden gehandhaafd en de Europese Commissie zou daar bij de Afghanen voor moeten pleiten.

Begin juli stuurde de Afghaanse regering een bericht aan de Commissie dat ze voor een periode van drie maanden stopt met het terugnemen van onder dwang teruggestuurde asielzoekers. Maar het akkoord tussen de EU en Afghanistan voorziet helemaal niet in zo’n eenzijdige opschorting, stellen de lidstaten. Momenteel wordt er een nieuwe analyse gemaakt van de veiligheidssituatie in het land. Die wordt in oktober verwacht.

