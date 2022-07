Opnieuw aanslag op gebouw van familie Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik

Er werd vannacht opnieuw een brandbom gegooid naar Poke Bowl Place aan de Stenenbrug van de familie Saddik. In het verleden baatten twee broers van Jamal - Saïd en Ibrahim Ben Saddik - in het pand een belwinkel uit. Het tweetal wordt nu belaagd, omdat zij er naar verluidt met een partij cocaïne vandoor zijn gegaan. Dat wordt in het Antwerpse drugsmilieu niet gepikt. Bij de vorige aanslag spoten de daders de tekst ‘Dief’ op de rolluiken van het pand. Eerder werden ook al aanslagen gepleegd op panden van de familie van de bekende vechtsporter. Zo werden woningen en bedrijven die gelinkt worden aan Ben Saddik in de plaatsen Borgerhout en Borsbeek het mikpunt. Vrijdagnacht werd nog een woning in Deurne aangevallen.

Dodelijke schietpartij

De woning van de huidige uitbater van Poke Bowl Place, Abdelouahid E.Y., in Borsbeek werd ook al onder vuur genomen. Alleen schoten de daders toen op het ernaast gelegen huis. E.Y. is ook verwant aan de familie Ben Saddik. Eerder deze week waren er ook al aanslagen in Berchem en Ekeren. Vrijdag was er een dodelijke schietpartij in Deurne, waarbij drugscrimineel Ricardo G. om het leven kwam.



Kickbokser Jamal Ben Saddik wordt wel vaker gelinkt aan het Antwerpse drugsmilieu. Zo is hij verdachte in het dossier van de gekraakte chatdienst Sky ECC. Hij was één van de resellers van de app die veel gebruikt werd door drugscriminelen. Daarvoor werd Saddik een jaar geleden aangehouden. Hij zat in verband met die zaak toen ook een maand in de cel.