Opnieuw bank in VS failliet, maar dit keer geen onrust in Europa

Opnieuw is in de VS een bank failliet gegaan, de derde in een maand tijd. Maar er is geen aanwijzing dat de onrust op de financiële markten overslaat naar Europa.

De Amerikaanse bank First Republic is failliet en wordt overgenomen door de bankgigant JP Morgan. First Republic kwam de afgelopen maanden in grote problemen omdat depositohouders massaal hun geld weghaalden bij de bank. In totaal pinden klanten 100 miljard dollar van hun rekeningen. Toen dat vorige week bekend werd, stortte de koers van het aandeel in en liepen nog meer klanten weg. Een aandeel First Republic was vorig jaar 170 dollar waard, afgelopen vrijdag was dat nog slechts 5 dollar.

Een faillissement werd onafwendbaar. De overheid greep in en verzocht banken een bod te doen op First Republic. Zo hoopte de overheid te voorkomen dat er paniek zou uitbreken en ook andere banken zouden worden meegesleurd.

Onrust

Dat dreigde enkele weken geleden ook te gebeuren toen de Silicon Valley Bank onderuitging, gevolgd door de Signature Bank in New York. De onrust die toen ontstond sloeg over naar Europa. De Zwitserse bank Credit Suisse, een notoire brekebeen, zag de klanten eveneens met bosjes tegelijk weglopen en moest gered worden door een overname door concurrent UBS. Ook Deutsche Bank kwam tijdelijk onder vuur te liggen.

Nu lijkt er geen sprake van paniek, ziet Joost Beaumont, bankexpert bij ABN Amro. ,,De afgelopen weken hebben we bij sommige kleine banken in de VS gezien dat depositohouders vertrekken, maar bij andere kleinere banken weer helemaal niet. First Republic zou de laatste dominosteen kunnen zijn die omvalt.’’

In de VS geldt dat een banktegoed tot 250.000 dollar wordt gegarandeerd door de overheid, the Federal Deposit Insurance Company (FDIC). Het waren vooral partijen die meer geld bij de bank hadden staan die hun geld weghaalden. Met de overname door JP Morgan zijn die hogere tegoeden nu ook gegarandeerd. Niemand hoeft dus bang te zijn geld te verliezen, benadrukt de FDIC.

De drie banken die omvielen staan allemaal in de top vier grootste bankfaillissementen in de VS. Dat tekent wel de ernst van de situatie. De snel stijgende rente is een belangrijke reden dat de banken in de problemen kwamen. First Republic had als verdienmodel spaargeld tegen heel lage rente aan te trekken en dat goedkope geld te gebruiken voor hypotheken tegen lage rente voor rijke klanten.

Afgelopen met gratis spaargeld

Toen de Fed de rente agressief begon te verhogen was het afgelopen met dat bijna gratis spaargeld. De goedkope financieringsbron viel dus weg. Tegelijkertijd werden de verstrekte hypotheken minder waard. De bank zat aan twee kanten klem.

Spaarders vertrokken met hun geld naar beter betalende banken. Om de klanten te kunnen betalen moest de bank dure leningen afsluiten. Als de waarde van het onderpand, de hypotheekportefeuille, daalt, dan moet de bank tegen steeds hogere rente lenen. Dat leidde tot extra verlies.

Oplopende verliezen

Signature en de Silicon Valley Bank hadden veel kapitaal in Amerikaanse staatsleningen gestopt. Die waren door de gestegen rente ook minder waard geworden. Toen klanten hun geld weghaalden moesten de banken die staatsleningen met verlies verkopen. Daardoor liepen de verliezen op, en het vertrouwen in de bank verder achteruit.

De grote vraag is hoe de beleggers en klanten in Europa gaan reageren. Vandaag is 1 mei, dus de meeste beurzen zijn gesloten. Maar van paniek lijkt geen sprake, aldus Beaumont. ,,De Amerikaanse banken zijn in de problemen gekomen omdat ze het risico van een stijgende rente niet goed hadden afgedekt. Europese banken hebben die risico's over het algemeen wel afgedekt. Daar zit de Europese Centrale Bank ook bovenop.’’

Geen paniek

Ook de ITraxx-index, een index die aangeeft hoe duur het is om je te verzekeren tegen het faillissement van een aantal Europese banken, kwam vandaag nauwelijks van zijn plaats. ,,Dat betekent dat er geen paniek is onder beleggers’’, concludeert Beaumont.

Autoriteiten verwachten niet dat er in Europa paniek zal uitbreken. Ze wijzen er op dat Europese banken veel robuuster zijn dan Amerikaanse. Dat betekent dat banken niet zo snel in financiële problemen komen. Bovendien zijn tegoeden tot 100.000 euro per persoon per bank gegarandeerd.

