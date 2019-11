Opnieuw CIA-agent veroordeeld tot lange celstraf wegens spionage voor China

Vijf doden in één week door e-sigaret in VS

22 november Het aantal mensen dat is overleden door gebruik van e-sigaretten in de VS is gestegen naar 47, meldt de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC. Een week geleden waren er nog 42 dodelijke slachtoffers. Eerdere onderzoeken van de gezondheidsorganisatie wezen uit dat een product in de psychoactieve stof THC de boosdoener is.