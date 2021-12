Opnieuw dreun voor premier Johnson: Britse brexitminister stapt op

De Britse brexitminister David Frost heeft zijn ontslag ingediend. Frost is zeer ontevreden over onder meer het coronabeleid van premier Boris Johnson. Frosts vertrek is een nieuwe tegenslag voor Johnson die zwaar onder vuur ligt.

David Frost - verantwoordelijk voor de vervolgstappen na het Britse vertrek uit de Europese Unie - zou al een week geleden ontslag hebben genomen. Dit omdat hij de ‘politieke richting’ van de conservatieve regeringspartij afkeurt, meldt onder meer de Britse krant Daily Mail. Johnson haalde hem over tot januari te blijven.

Zijn vertrek wordt gezien als de zoveelste tegenvaller voor de premier. Die kampt al met rebellie binnen zijn partij, met schandalen rond feestjes in de coronacrisis en met het verlies van een conservatief bolwerk bij tussentijdse verkiezingen.

Zo kwam een paar dagen geleden naar buiten dat de premier tijdens de lockdown van vorig jaar mei een pizzafeestje heeft meegevierd met zijn medewerkers. De aanwezige staf - een man of twintig - dronk wijn en sterke drank en at pizza na een persconferentie eerder die middag. Dat gebeurde in de tuin, maar ook in een paar kantoorruimtes in het gebouw. Sommige medewerkers borrelden tot laat op de avond. De afgelopen weken kwamen namelijk al meer feestjes op Downing Street 10 aan de oppervlakte.

Daarbij ging het onder meer om een met drank overgoten kerstborrel en andere festiviteiten die nu worden onderzocht. Bij die kerstborrel eind vorig jaar was het verboden voor mensen uit verschillende huishoudens om elkaar binnen te ontmoeten. Het feest werd ontkend, maar de politici moesten het schoorvoetend toegeven toen er videobeelden boven water kwamen.

Niet op een lijn met Johnson

De ‘gedesillusioneerde’ Frost ziet niets in de jongste coronamaatregelen, zoals een vaccinatiepas, maar hij is ook tegen belastingverhogingen en de plannen voor verduurzaming. Verder is er volgens hem onvoldoende vooruitgang geboekt in het overleg met de EU over de status van Noord-Ierland. Die Britse regio grenst aan EU-lid Ierland, maar grenscontroles zijn er uit historisch en politiek oogpunt ongewenst.

Hij was de hoofdonderhandelaar van de Britten over de brexit, en daarna de drijvende kracht achter de pogingen van Londen om de onderhandelingen over de brexitvoorwaarden te heropenen. David Frost heeft zelf nog niet gereageerd op het nieuws.

Bekijk hier onze video over Boris Johnson: