Opnieuw gewonden bij skiongelukken in Oostenrijk, veel kinderen onder wie Nederlands meisje (9)

In Oostenrijk zijn vrijdag, voor velen de laatste dag van hun wintersportvakantie en bovendien een feestdag vanwege Driekoningen, talrijke skiongelukken gebeurd. Daarbij vielen opnieuw gewonden, onder wie een 9-jarig meisje uit Nederland. Ze liep ernstig hoofdletsel op na een botsing met een snowboarder in Lermoos (Tirol), meldden Oostenrijkse media.

Het meisje werd overgevlogen naar een ziekenhuis in Innsbruck. Ze verloor beide voortanden door de klap van de botsing. Volgens de Oostenrijkse publieke omroep was ze geschept door een Duitse snowboarder (39).

Op de Hintertuxer gletsjer in Tirol waar afgelopen weekend een 28-jarige Nederlandse dodelijk verongelukte en een jaar jongere Nederlandse skiër ernstig gewond raakte, viel vrijdag opnieuw een zwaargewonde. Het ging om een 11-jarige Duitse jongen. Hij verloor tijdens een afdaling in het gebied van de Ramsmoos-sleeplift de controle over zijn ski’s, vloog door een afzetnet en botste op drie mensen die erachter stonden: een zevenjarige Brit, een 12-jarige Duitser en een 45-jarige landgenoot. Iedereen viel. De 11-jarige liep rugletsel op en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Schwaz vervoerd. De andere betrokkenen liepen slechts lichte verwondingen op, aldus de ORF.

Een 42-jarige Duitser raakte op dezelfde gletsjer ernstig gezichtsletsel op na een botsing met een 17-jarige. Die raakte ook zwaargewond. De Duitser werd naar een ziekenhuis in Innsbruck gevlogen, de 17-jarige naar een ziekenhuis in Hall.

In het skigebied Hochzillertal raakte een 45-jarige skiester zwaargewond na een botsing met een 21-jarige skiër waardoor ze tegen een panoramaboard vloog. Bij de Giggijoch in het skigebied Sölden raakte een ​​44-jarige Duitser zwaargewond bij een botsing met een 13-jarige Oostenrijker. De veertiger werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gevlogen.

In hetzelfde skigebied raakte een 7-jarige Duitse jongen zwaargewond bij het afdalen van een blauwe piste tijdens een skiles. Hij verloor volgens de politie plotseling de controle over zijn ski’s en vloog steeds sneller, ‘bijna zittend op de ski-achterkanten’, ongecontroleerd naar beneden. Hij knalde met hoge snelheid tegen een gecapitonneerde liftsteun. Het slachtoffer kreeg eerste hulp van de pistereddingsdienst en werd met de noodhelikopter naar het ziekenhuis in Zams gevlogen.

Rodelen

Ook bij het rodelen vielen vrijdag gewonden. In Kals am Großglockner (Tirol) raakte een tweejarig Oostenrijks meisje en haar ouders ernstig gewond. De 28-jarige moeder, die haar dochter op schoot had, verloor in een bocht de controle over de slee en belandde op de skipiste. De 31-jarige vader, die parallel meeskiede met vrouw en kind, probeerde de steeds sneller afdalende slee te stoppen door ervoor te gaan skiën. Alle drie knalden ze op een van beschermend materiaal voorziene afzetpaal. Het gezin belandde in het ziekenhuis in Lienz.

Bij de bergtop Gaislachkogel in Sölden raakten volgens de ORF twee rodelaars uit Oostenrijk en Duitsland ernstig gewond. De vrouwen kwamen onafhankelijk van elkaar ten val, verloren de controle over hun slee en botsten tegen een afzetting. Een van de slachtoffers moest met behulp van een touw uit haar benarde situatie worden bevrijd.