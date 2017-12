Opnieuw lange straffen geëist tegen stel dat man vermoordde en invroor

De rechtbank veroordeelde de twee afgelopen februari al tot respectievelijk 21 en 15 jaar, terwijl het OM 27 en 24 jaar had geëist. De vrouw had haar handlanger Olaf P. verteld dat haar man Jacob van den Blink veel dronk en dat hij haar sloeg. De twee smeedden een moordplan en dienden het slachtoffer naast zijn reguliere medicijnen ook heroïne toe. Vervolgens trokken ze hem een zak over zijn hoofd en wurgden hem.



Zijn lichaam werd bijna een jaar later ontdekt in de diepvrieskist in de woning in het West-Vlaamse dorp Gits. De thermostaat stond op -24 graden. Het duurde vijftien dagen eer de klomp ontdooid was en een autopsie mogelijk werd.