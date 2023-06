Opnieuw massaprotesten Israël: oud-premier roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid

Tijdens de betoging van zaterdag in Tel Aviv riep oud-premier Ehud Barak op tot het opvoeren van de acties, die nu al 25 weken aan de gang zijn. De enige legitieme manier is burgerlijke ongehoorzaamheid, aldus Barak.

,,Ik roep elke burger op zich klaar te maken voor geweldloos verweer”, aldus de politicus, die daarbij verwees naar de tactieken van historische protestgroepen in landen als de Verenigde Staten en India. Volgens Barak gaan de protesten in Israël ,,een nieuwe fase” in.