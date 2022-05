Opnieuw Nederlandse motorrijder omgekomen in Duitsland, tegenliggers zwaargewond

Een Nederlandse motorrijder (38) is donderdag om het leven gekomen bij een zwaar ongeluk in Midden-Duitsland. Volgens de Duitse politie ging hij in een bocht onderuit, en kwam hij daarna in botsing met een tegemoetkomende motor met twee passagiers. Het is al de tweede Nederlandse motorrijder die deze maand in Duitsland overlijdt.

Het ongeval vond plaats op een doorgaande weg in het oosten van Nedersaksen, tussen de plaatsen Hohegeiss en Braunlage. De man, volgens de Duitse politie afkomstig uit de gemeente Noordwijk, reed op een Honda en voerde een groepje van vijf motorrijders aan. In een grote bocht ging hij onderuit. De politie vermoedt dat hij te hard heeft gereden.

De gevolgen waren dramatisch. De man kwam op de andere rijbaan terecht en botste daar op een andere motor, een BMW. Daarop zaten een 39-jarige man en zijn 36-jarige echtgenote uit Plauen, een stad in het oosten van Duitsland. Zij raakten door de botsing zwaargewond en moesten naar het ziekenhuis worden afgevoerd. De 38-jarige Nederlander overleed ter plaatse. Het ongeval vond tegen 18.00 uur plaats, daarna was de weg drie uur afgesloten.

Tweede slachtoffer

De politie in Duitsland kon vrijdagmiddag geen verdere toelichting geven op het ongeval. Het is al de tweede keer deze maand dat een jonge Nederlandse motorrijder in Duitsland om het leven komt. Op zondag 8 mei overleed een 30-jarige man uit Gouda op een weg ten oosten van Aken. Hij kwam ten val in een bocht en raakte daarbij de vangrail.

Volledig scherm De zwaarbeschadigde Honda-motor van de Nederlandse bestuurder die in Duitsland om het leven kwam. © Politie Duitsland

Arjan Everink, hoofd Verkeer en Rijopleidingen bij motorrijdersbond KNMV noemt de ongelukken met jonge motorrijders 'absoluut heftig'. Hij zegt dat motorreizen naar Duitsland erg populair zijn bij Nederlandse liefhebbers. Ook de Harz, het natuurgebied waar het ongeval tijdens Hemelvaart plaatsvond, is een gekende bestemming voor motorrijders.

,,Ook de Eiffel is bijvoorbeeld een populaire bestemming. Duitsland is voor motorrijders het land van de vrijheid. Nederland is toch een beetje vol, is het idee. Het is echt vakantie, lekker toeren. En je hebt er heuvels, dat is toch wat uitdagender dan het Nederlandse platteland.”

Op tijd rusten

De KNMV waarschuwt Nederlanders die naar het buitenland gaan altijd voor te veel overmoed. ,,Je gaat naar een gebied dat je niet kent. Een bocht in de Duitse heuvels is echt wat anders dan een bocht bij ons. Je moet ook niet de fout maken om meteen achter mensen aan te rijden die lokaal bekend zijn. Dan kan het fout gaan. We raden mensen ook aan om niet te lang achter elkaar te rijden, op tijd te rusten. En wees 's avonds voorzichtig met alcohol, als je de volgende dag de weg op gaat.”

In het grensgebied tussen Duitsland en Luxemburg vond vandaag een grote controle- en voorlichtingsdag plaats voor motorrijders, onder aanvoering van de politie in Trier. Ook de Nederlandse politie was daarbij betrokken. Uit verkeersongevallenstatistieken blijkt dat motorrijders tot de meest kwetsbare risicogroepen behoren, schrijft de Duitse politie in een persbericht.