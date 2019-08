Opnieuw paniek in Hongkong: politiebureau belegerd na arrestatie

Chaos op Times Square na vrees voor aanslag: 'Het was een motor, maar ik dacht dat mijn leven over was’

8:27 Op Times Square, het beroemde plein in New York, is gisteravond grote paniek uitgebroken. Duizenden mensen renden voor hun leven nadat ze dachten getuige te zijn van een aanslag of schietpartij. Het bleek in werkelijkheid om een uitlaat van een motor te gaan. ,,Dit is de wereld waar we nu in leven.”