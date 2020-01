Opnieuw poederbrief bij Belgisch ministerie

Vorige week vrijdag kwamen bij de kantoren van de Belgische premier en een reeks ministers in Brussel al poederbrieven binnen. Die bevatten bloem en waren dus onschadelijk, meldt het Openbaar Ministerie in de Belgische hoofdstad.



De straat waar het ministerie van Buitenlandse Zaken is gevestigd is uit voorzorg afgesloten voor publiek. De maandag bezorgde brief wordt opgehaald en onderzocht. Medewerkers die ermee in aanraking zijn gekomen, zijn ter plaatse ontsmet. Het ministerie ontving afgelopen vrijdag ook al een brief met wit poeder, dat dus bloem bleek te zijn.



Bij de Waalse regering in Namen en kabinetten van Waalse ministers kwamen vorige week donderdag ook poederbrieven binnen. Of er een verband is met de Brusselse brieven wordt nog onderzocht.

Wie er achter zit en wat het motief is, is onduidelijk. De federale politie heeft op alle plekken sporenonderzoek uitgevoerd.