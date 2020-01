Opnieuw raketten afgevuurd op ambassade VS in Bagdad, explosies klinken

In de streng bewaakte Groene Zone staan meerdere Iraakse en buitenlandse overheidsgebouwen, waaronder dus de ambassade van de Verenigde Staten. Ook gisteren was de ambassade, net als andere Amerikaanse bases in en rond Bagdad, doel van een raketaanval . Ook toen werd het gebouw niet geraakt.

Wraak

Het is niet uitzonderlijk dat er raketten worden afgevuurd op Amerikaanse doelen in Irak, maar de explosies komen vlak nadat de spanningen in Bagdad verder opliepen door de liquidatie, vrijdag, van de Iraanse generaal Soleimani. Die leider van de Quds-brigade van de beruchte Iraanse Republikeinse Garde was op bezoek in Bagdad en kwam om bij een aanval door een Amerikaanse drone. Die aanval was specifiek op hem gericht.