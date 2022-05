Opnieuw twee journalisten vermoord in Mexico, totaal al op elf dit jaar

Opnieuw zijn in Mexico twee journalisten doodgeschoten. Het gaat om Yessenia Mollinedo Falconi en Sheila Johana García Olivera, respectievelijk de directeur en een verslaggever van de online nieuwssite El Veraz in Cosoleacaque. De twee vrouwen werden bij de ingang van een supermarkt in de staat Veracruz aan de Golfkust doodgeschoten.

Het totaal aantal journalisten dat sinds het begin van het jaar is vermoord in het Zuid-Amerikaanse land komt daarmee op elf. Maandag stond in Mexico-Stad juist een protestmars op punt van beginnen wegens de moord donderdag op journalist Luis Enrique Ramírez Ramos, toen het nieuws van de nieuwe moorden bekend werd.

Ook de moord op Ramírez Ramos vond plaats in de staat Veracruz. Hij werd gevonden op een onverharde weg in de buurt van een autokerkhof in de hoofdstad Culiacan. Aanklagers zeiden dat zijn lichaam in zwart plastic was gewikkeld en dat hij stierf door meerdere slagen op het hoofd.

Een medewerker van de nieuwswebsite waarvoor Ramírez Ramos werkte, ‘Fuentes Fidedignas’ of ‘Betrouwbare bronnen’, zei dat hij enkele uren daarvoor in de buurt van zijn huis was ontvoerd.

Door het duizelingwekkende tempo van moorden is Mexico dit jaar het gevaarlijkste land voor journalisten om te werken. Het zijn vooral corrupte lokale politici en drugskartels die de wapens tegen de pers opnemen.