Oppositie Soedan weigert overleg met militaire overgangsraad te hervatten

Wilde herten dringen bejaarden­te­huis binnen en zetten boel op stelten

5 juni Politieagenten in het Amerikaanse Indiana hebben een 74-jarige vrouw in een bejaardentehuis moeten ontzetten nadat drie herten haar woning waren binnengedrongen. De beesten waren door een raam haar slaapkamer in gesprongen. Eenmaal in de woning beukten de schichtige dieren de vrouw omver.