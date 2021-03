Oppositieleider Navalny vanuit ‘concentratiekamp’: Ze maken me elk uur wakker

In een boodschap op Instagram zegt hij te moeten ‘toegeven dat het Russische gevangenissysteem me heeft kunnen verrassen. Ik had geen idee dat het mogelijk is een ​​echt concentratiekamp op 100 kilometer van Moskou neer te zetten.’ Hij voegt eraan toe dat hij zich in strafkamp nummer 2 in de regio Vladimir bevindt. Daar wacht hem de komende jaren de hel op aarde, zeggen ex-gevangenen die het overleefden.

Navalny heeft naar eigen zeggen nog geen geweld of aanwijzingen daarvoor gezien. ‘Hoewel ik de talrijke verhalen erover gemakkelijk kan geloven vanwege de gespannen houding van de veroordeelden, die in de houding staan ​​en bang zijn hun hoofd om te draaien hier in IK-2 Pokrov. Vrij recent werden mensen half dood geslagen met houten hamers. Nu zijn de methoden veranderd en om eerlijk te zijn, ik herinner me geen plek waar iedereen zo beleefd en op een bepaalde manier vriendelijk praat.’

Volgens de Russische oppositieleider gaat het tot nu toe ‘over het algemeen’ goed met hem. ‘Videocamera’s zijn overal, iedereen wordt in de gaten gehouden en bij de minste overtreding maken ze melding. Ik denk dat iemand in de top 1984 van George Orwell las en zei: Ja cool. Laten we dat doen. ‘s Nachts word ik elk uur wakker gemaakt door een man die me filmt en dan de tijd noemt, bijvoorbeeld: “Twee uur en dertig minuten, veroordeelde Navalny.” Dit omdat ze me als vluchtgevaarlijk beschouwen.’

Het kampregime omvat volgens hem eindeloos veel regels. ‘Schelden en straattaal zijn verboden en dit verbod wordt strikt gehandhaafd. Kun je je een gevangenis voorstellen waar ze niet vloeken? Vreselijk. Toch zijn er in deze grauwe wereld ook kleurrijke momenten. Zo heb ik bijvoorbeeld een naamplaatje en een foto op mijn borst, geaccentueerd door een mooie rode streep. Als je alles met humor benadert, kun je leven.’

Navalny zat na zijn veroordeling de afgelopen weken eerst in een nabijgelegen gevangenis in quarantaine. Eind februari werd hij overgebracht naar de regio Vladimir, zo'n 200 kilometer ten oosten van Moskou. Met zijn Instagram-bericht bevestigt hij zijn overplaatsing. Hij zit in een extra beveiligde afdeling. Het Russische persbureau TASS had onlangs al gemeld dat hij in het werkkamp zat. Kort daarvoor hadden de advocaten van Navalny gemeld dat zij niet wisten waar hij zich bevond na zijn vertrek uit quarantaine.

De 44-jarige politicus, die geldt als een van de prominentste critici van Poetin, werd veroordeeld voor het schenden van een voorwaardelijke vrijlating. In het Westen is het vonnis als politiek gemotiveerd bestempeld. Navalny ontsnapte vorig jaar aan de dood na een vergiftiging, die mogelijk het werk was van de Russische geheime dienst. Hij werd overgevlogen naar Duitsland, waar hij wekenlang in coma lag in een ziekenhuis in Berlijn. Daarna werkte hij in de Bondsrepubliek aan zijn herstel en terugkeer naar Rusland. Direct na zijn terugkeer, op 17 januari, werd hij gearresteerd. Daarna volgde een veroordeling.

