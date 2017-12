Oprichter MediaMarkt overleden

Fietsen

De in het Beierse Ingolstad geboren Kellerhals begon in de jaren 60 met zijn vrouw Helga een handel in fietsen, oliekachels en televisietoestellen. In 1979 opende het echtpaar samen met de zakenman Leopold Stiefel in München de eerste MediaMarkt. De onderneming breidde zich in rap tempo uit. Nederland telt nu 49 vestigingen van de elektronicaketen.