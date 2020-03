Oproep Belgische burgemeester aan Nederlandse grens-collega’s: stop ‘horecatoerisme’

Om het ‘horecatoerisme’ van Belgen die de coronamaatregelen in eigen land omzeilen en in Nederland de kroeg ingaan te stoppen, doet de burgemeester van het Belgische Turnhout een dramatische oproep aan zijn Nederlandse collega’s aan de andere kant van de grens: neem de Belgische richtlijnen rond het coronavirus over. Dat schrijft burgemeester Paul Van Miert in een brief die hij maandag zal versturen.

Hij richt zich in de brief tot zijn collega’s van de drie grote Noord-Brabantse streden die vaak bezocht worden door Belgen: John Jorritsma van Eindhoven, Theo Weterings van Tilburg en Paul Depla van Breda.

In België moeten cafés en restaurants inmiddels verplicht de deuren sluiten, maar in Nederland zijn die maatregelen niet genomen. ,,Daardoor steken mensen met weinig burgerzin gewoon de grens over om in Nederland dan maar op restaurant of op café te gaan”, aldus Van Miert.

Dat verschil in maatregelen werkt contraproductief, vindt Van Miert. ,,Het virus muteert en verspreidt zich razendsnel en een Nederlands-Belgische kruisbesmetting kunnen we momenteel missen als kiespijn. Mag ik jullie dan ook beleefd vragen als burgervader van een - weliswaar kleine - centrumstad om jullie gewicht als burgemeesters in de schaal te werpen en jullie hogere overheid ervan te overtuigen om ook de Nederlandse richtlijnen en maatregelen in overeenstemming te brengen met die van de zuiderburen’’, schrijft de burgemeester van Turnhout.