Oproep Rutte aan de rest van Europa: lever Saoedi’s minder wapens

'Europese megafraude met dividendbe­las­ting'

14:47 Een groot aantal Europese landen is jarenlang het doelwit geweest van 'bendes' van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting pleegden. De schade loopt in de tientallen miljarden. Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van 'dividendstrippende' bankiers.