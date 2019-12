Opstand en protestkunst in Irak: ook vrouwen laten van zich horen

Ook het Tahrirplein, waar de meeste protesten worden gehouden, is omgetoverd tot kunstzinnig centrum van de opstand. De muurschilderingen van vrouwen in actie reflecteren de participatie van vrouwen in de protesten.



Betogers protesteerden dit najaar meerdere keren massaal uit woede om de corruptie en hoge werkloosheid in het land. Er zijn al meer dan 400 doden gevallen onder de demonstranten en duizenden gewonden. Betogers verwijten de autoriteiten er niet in te slagen de leefomstandigheden te verbeteren. Ze zien de politieke elite als corrupt en onbekwaam. Het land heeft een onrustige periode achter de rug. Terreurgroep Islamitische Staat veroverde er enkele jaren geleden nog grote gebieden.



Ondanks de gevaren blijven vrouwen meedoen, soms in het geheim. Zelden verenigden mannen en vrouwen in Irak zich op deze manier. Het feit dat man en vrouw samenwerken en in actie komt voor een betere toekomst is een grote sociale verworvenheid.



Bekijk de wandschilderingen in Bagdad: