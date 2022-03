Orka in allerkleinste bassin ter wereld mag na 50 jaar met pensioen

Orka Lolita, jarenlang de toeristentrekker van een dolfinarium in Miami, mag geen kunstjes meer doen voor publiek. Dat heeft de nieuwe eigenaar van het park besloten. Op Lolita's huisvesting, haar bassin telt 18 bij 20 meter, is al vijftig jaar kritiek.

De nieuwe eigenaren van het park, Miami Seaquarium, hebben met het Amerikaanse landbouwministerie afgesproken Lolita niet meer op te voeren in shows. Lolita wordt zelfs voorlopig afgeschermd van publiek.

Betonnen bassin

Volgens lokale media zou het betonnen bassin in een ‘vreselijke staat’ zijn. Lolita leeft daar samen met een witzijdedolfijn, Lii. De Miami Herald schrijft al langer over de slechte kennis van zeezoogdierverzorging binnen het bedrijf. Mogelijk zouden als gevolg daarvan vijf tuimelaardolfijnen zijn overleden tussen maart 2019 en april 2020.

Lolita, ook wel bekend als Tokitae of Toki, is niet geboren in gevangenschap, maar werd gevangen in het wild toen ze zo'n vier jaar oud was. Haar leeftijd wordt nu geschat op 56 jaar. Het maakt haar een van de langst levende orka's in dolfinaria. Sinds Miami Seaquarium in 1955 de deuren opende doet Lolita geregeld shows in het ronde bassin voor publiek, samen met witzijdedolfijnen.

Het bassin is 24 meter lang en op het diepste punt zes meter. Lolita zelf is iets langer dan zes meter.

Toekomst onzeker

Van de nieuwe eigenaren mag Lolita nu met pensioen. Dierenactivisten zien haar het liefst zo snel mogelijk vertrekken uit het minibassin. Maar het is voorlopig nog onzeker waar Lolita en Lii heengaan. Wel is duidelijk dat er geen geld meer met ze verdiend wordt. Lolita is voor bezoekers niet meer te zien. Voorlopig blijft ze in Miami, waar ze volgens het park gezond is en goed eet voor haar leeftijd.

Volledig scherm Links: het bassin van de tuimelaardolfijnen. Rechts: het bassin van orka Lolita. © Google Maps Een logische keuze is om Lolita naar SeaWorld Orlando te verhuizen, aangezien dat in dezelfde staat is. In Orlando leeft een groep van vijf orka's in grotere bassins met veel meer ruimte. Maar dierenwelzijnsorganisaties zien Tokitae liever naar zee verhuizen. Desnoods in een afgesloten stuk zee met netten, aangezien ze niet meer zelf kan jagen op vis.

‘Blijven haar uitdagen’

,,We zijn zo trots op de hoge leeftijd van Toki”, zei een trainster van het Seaquarium nog in een in februari gepubliceerde video. ,,Elke dag spelen we met haar. Maar laten we haar ook gedragingen doen, zodat ze mentaal en fysiek uitgedaagd blijft.” Op de zorgen over de gezondheids- en leefomstandigheden van Lolita ging de trainster niet in.

Burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade County zegt blij te zijn dat het welzijn van de orka nu prioriteit is, dankzij de nieuwe eigenaren. ,,Dit is een nieuwe dag voor Lolita. Het is zo belangrijk dat dit dier en alle andere zeezoogdieren in Miami de beste zorg krijgen die er is. Nu breekt voor ons zeedierenpark een periode aan van verantwoordelijkheid, transparantie en samenwerking.”

