Orkaan Dorian komt op volle kracht aan op Bahama's

,,Het is verwoestend’’, zegt Joy Jibrilu, directeur-generaal van het ministerie van Toerisme en Luchtvaart van de Bahama’s. ,,Er is een enorme schade aangericht aan eigendommen en infrastructuur. Gelukkig is er geen verlies van levens gemeld.’’ De orkaan zet nu koers naar Grand Bahama Island.

Het centrum van de orkaan beweegt zich slechts langzaam naar het westen en kan nog tot morgen over de archipel razen. Het oog van de orkaan lijkt volgens het National Hurricane Centre nu af te koersen op de oostkant van Grand Bahama Island. Inwoners wordt aangeraden binnen te blijven. Het stormwaterpijl is zo’n vijf tot zeven meter hoger dan normaal en het NHC waarschuwt dan ook voor extreem hoge golven.

Evacuatie

,,Dit is de zwaarste en grootste orkaan in de moderne geschiedenis en zeker de sterkste die iedereen van ons ooit heeft gezien”, verklaarde McMaster op een persconferentie. ,,We weten dat niet iedereen gelukkig zal zijn met deze mededeling, maar we hopen dat we op die manier iedereen in leven kunnen houden.’’