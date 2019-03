Orkaan Idai is niet mediageniek genoeg, dus horen we er weinig over

Huis kan veto Trump niet terugdraai­en: noodtoe­stand blijft van kracht

26 maart Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is er niet in geslaagd het eerste veto van Donald Trump terug te draaien. De nationale noodtoestand die de president vorige maand uitriep om geld vrij te maken voor de bouw van een muur op de grens met Mexico blijft van kracht. Het Congres had de financiering geweigerd.