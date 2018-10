Orkaan Leslie raast over Portugal en Spanje

De orkaan trekt vanaf de kust met een snelheid van bijna 60 kilometer per uur naar het noord-oosten en bereikte de regio Lissabon rond 18.00 uur plaatselijke tijd (19.00 uur hier). Hij zorgt momenteel voor forse regenval, veel wind en hoge golven. Leslie zou uiteindelijk iets in kracht moeten afnemen en een post-tropische storm moeten worden.



,,Hij zal nog wel wat in kracht afnemen, maar daarmee is het gevaar niet geweken. Leslie kan flink tekeergaan", aldus Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,De windsnelheden blijven hoog, tussen de 80 en 110 kilometer per uur. En er kan in korte tijd heel veel regen vallen: er komt water van zee, van het binnenland en van boven.”



De regio’s Setubal, Lissabon en Leiria krijgen volgens Weerplaza het slechtste weer te verduren. Doordat de kern van de orkaan zeer waarschijnlijk daar ergens aan land gaat komen, komen daar de zwaarste windstoten, hoogste golven en zwaarste regenval voor. In die drie districten wonen iets meer dan 3 miljoen mensen.

Binnen blijven

De Portugese Burgerbescherming heeft bewoners aangeraden om weg te blijven uit de Portugese kustgebieden. Verder luidt het advies om met name komende nacht binnen te blijven, wanneer de storm op zijn hevigst zal zijn.



De Nederlandse Job van der Goey woont in het noorden van Portugal en nam vanmiddag al wat voorzorgsmaatregelen genomen. ,,Alles wat los was of kon rond de woning is opgeborgen. Een losse vuilniscontainer kan aardig vliegen, net zoals andere tonnen en de kruiwagen. Alles wat vliegen kan denken we uit de wind te hebben."



Marlies van Leeuwen had vanmiddag surfles in Ericerira (boven Lissabon), maar dat ging anders dan gebruikelijk. ,,Ik had les van 14.00 tot 16.00 uur maar moest om 15.00 uur al uit het water omdat het sneller dan normaal vloed werd. Er stond ook een sterke stroming en het kostte moeite om gewoon te blijven staan in branding die er verder niet heel heftig uitzag. Surfshops gooiden de luiken dicht, haalden alles naar binnen en gaan pas maandag weer verder. Voor morgen zijn alle lessen geannuleerd."

Zeldzaam

Volgens de Portugese weerdiensten zou Leslie de sterkste orkaan zijn die sinds 1842 in Portugal aan land kwam. In Europa komen orkanen relatief weinig voor, maar in 1967 wist tropische storm Cloë de Franse zuidwestkust te bereiken en in 2005 kreeg Zuid-Spanje met tropische storm Vince te maken.



De meeste regio’s in Spanje krijgen morgen overdag en Catalonië pas ’s avonds te maken met zware windstoten en stevige regenbuien. Zowel in delen van Portugal als Spanje kan dan tussen de 100 en 150 mm regen vallen. Het slechte weer volgt vlak na het noodweer op Mallorca, waarbij twaalf mensen om het leven kwamen. Ook een Nederlandse vrouw overleefde het niet.

Met name het kustgebied van Portugal krijgt te maken met de orkaan.