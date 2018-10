Orkaan Michael laat spoor van vernieling achter, maar zwakt af

Michael laat een spoor van vernieling achter in Florida. Straten zijn overstroomd, gebouwen zijn verwoest en havens zijn onbruikbaar. In de stad Panama City zijn veel gebouwen verwoest, deels ingestort of hebben hun dak verloren. De straten zijn verlaten en liggen vol met onderdelen van huizen, afgevallen takken en bekabeling. Hoe groot de schade is, wordt pas vanochtend lokale tijd duidelijk wanneer het het weer licht wordt. Gisteren kwam een man om het leven toen op zijn huis dichtbij de plaats Greensboro in Florida een boom viel, aldus Anglie Hightower, woordvoerster van de politie. Ook een 11-jarig meisje kwam om het leven toen een boom op een huis viel in het zuidwesten van Georgia, aldus nieuwszender WGXA-TV die met iemand van de Emergency Management Agency (EMA) sprak.

Geen stroom

Bill Manning, een 63-jarige groenteman, heeft zijn camper verlaten en een veilig onderkomen gezocht in een hotel in Panama City. ,,Dit is eng, ik had dit totaal niet verwacht'', vertelt hij aan persbureau Reuters. Voor zover bekend zitten meer dan 500.000 huishoudens zonder stroom in de staten Florida, Georgia en Alabama. Het kan volgens de energieleveranciers meerdere dagen duren voordat de stroom terug is, omdat veel stroomkabels zijn verwoest door de storm. Ten zuiden van Mexico Beach, in Apalachicola steeg het water tot een hoogte van 2,30 meter, aldus Ken Graham van het National Hurricane Center (NHC). ,,Er zijn zoveel beschadigde elektriciteitskabels en bomen, dat het bijna onmogelijk is om door de stad te komen'', aldus Van Johnson, burgemeester van Apalachicola. In Bay County in Florida zijn mensen opgepakt, omdat ze verlaten winkels aan het plunderen waren.

Afgezwakt

De storm kwam aan land in de Amerikaanse staat Georgia als een categorie 1 orkaan (windsnelheden tussen 119 en 153 kilometer per uur), nadat hij gisteren nog als categorie 4 (200-250 kilometer per uur) aan land kwam bij Mexico Beach in Florida. De windsnelheden waren zo hoog dat het bijna een orkaan van categorie 5 (met windsnelheden van meer dan 250 kilometer per uur) was. Door de harde wind bereikten de golven langs de kust een hoogte van ruim drie meter.



Ondertussen zijn de windsnelheden gedaald tot 96 kilometer per uur. Het National Hurricane Center (NHC) verwacht dat de storm in kracht af zal nemen in het binnenland van Georgia naar 32 kilometer per uur, maar in kracht zal toenemen als hij morgen als een post-tropische cycloon het richting de kust van South Carolina trekt.



De kracht van Michael is zo hevig doordat hij wordt aangewakkerd door het abnormaal warme water van de Mexicaanse Golf. De Amerikaanse nieuwszender CNN spreekt van de zwaarste storm sinds orkaan Andrew in 1992 in de Verenigde Staten huishield.