Orkaan Ophelia dendert recht op Ierland af

Gestrand gezin in Schotland gered door Zwein­stein­ex­pres

2:50 In de Schotse Hooglanden is een gestrand gezin op een wel heel opmerkelijke manier gered. De stoomtrein die, althans in de films, kinderen in de magische wereld van Harry Potter vervoert naar de toverschool Zweinstein, schoot te hulp, zo schrijft de BBC zaterdag.