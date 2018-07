Orkaan raast op de Antillen af

Volgens Weerplaza gaat het om een kleine compacte orkaan die westwaarts trekt richting het Caribisch gebied. Het weerinstituut verwacht niet dat deze voor grote problemen zal zorgen. De storm zal waarschijnlijk komende maandag de eilanden bereiken.



Op dit moment bevindt de depressie zich nog ongeveer 1600 kilometer ten zuidoosten van de benedenwindse (kleine) Antillen. Verwacht wordt dat de storm in kracht afneemt naarmate deze de eilanden nadert.



Doordat de storm zo klein in omvang is, heeft het Amerikaanse Hurricane Center aangegeven dat de verwachtingen de komende dagen erg onzeker zijn. Kleine compacte stormen kunnen in korte tijd actiever worden of juist helemaal instorten.