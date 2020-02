Oud-adviseur en rechterhand Donald Trump veroordeeld tot 40 maanden cel

Trump

Toen de aanklager later met een eis kwam van tussen de 7 en 9 jaar cel, verlaagde het Amerikaanse ministerie van Justitie die eis. Dat besluit kwam enkele uren nadat Trump zich had uitgelaten over de eerste eis en die ‘heel verschrikkelijk en oneerlijk’ had genoemd. Minister van Justitie William Barr besloot in te grijpen. Zijn ministerie stelde dat de eis buitensporig hoog was en lager moest worden. De vier aanklagers die op de zaak zaten besloten de zaak uit handen te geven na de ministeriële inmenging.