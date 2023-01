Oud-agent Robert Beijer aangehouden in Thailand in onderzoek naar beruchte Bende van Nijvel

Oud-agent Robert Beijer (71) is aangehouden in Thailand omdat het vermoeden bestaat dat hij betrokken is bij de beruchte Bende van Nijvel. Belgische justitie doorzoekt zijn huis in de Thaise badplaats Pattaya, in de hoop aanwijzingen te kunnen vinden die Beijer kunnen linken aan de zeer gewelddadige bende uit de jaren 80.

Bij die huiszoeking concludeerden Thaise autoriteiten dat Beijer illegaal in het land verbleef. Daarop werd hij opgepakt. Dat is opvallend omdat de Belg al ruime tijd in het land woont.

De naam van Robert Beijer, alias ‘Bob’, duikt al langer op in de zaak van de Bende van Nijvel. De bende pleegde in de jaren 80 een reeks zeer gewelddadige diefstallen en roofovervallen op supermarkten waarbij 28 doden vielen. De daders zijn nooit gevonden en hun motief voor de overvallen, die meestal geen grote buit opleverden, is nooit opgehelderd.

Meerdere keren werd Beijer opgepakt en ondervraagd, maar hij wist zelfs met succes een test van een leugendetector te doorstaan. Beijer werd nooit aangeklaagd wegens gebrek aan bewijs. De Belg heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft met de Bende van Nijvel.

De oud-agent werkte bij de bewakings- en opsporingsbrigade BOB, samen met collega Madani Bouhouche. Hij dook in 1983, samen met collega Madani Bouhouche, het criminele circuit in. Het duo Beijer-Bouhouche ontpopte zich in de jaren 80 als misdaadduo. Beijer werd in 1989 veroordeeld voor de moord op de Libanese diamanten handelaar Ali Suleiman in Antwerpen en vluchtte naar Pattaya. In 1991 levert Thailand hem uit aan België.

Beijer en Bouhouche werden in februari 1995 veroordeeld. Beijer moest veertien jaar de cel in, Bouhouche kreeg twintig jaar dwangarbeid. Na acht jaar in de gevangenis kwam Beijer vervroegd vrij en keerde hij terug naar Thailand. Bouhouche overleed op 22 november 2005 in de tuin van zijn woning in de Franse Pyreneeën. Hij werd verpletterd door een boom die hij wilde omhakken.

Het duo werd afgelopen jaren vaker genoemd als leden van de Bende van Nijvel. Bij de misdaden die de criminele bende pleegde, vielen in totaal 28 doden en meer dan 40 gewonden. België schrok vooral op door de bloedige berovingen van supermarktketen Delhaize.