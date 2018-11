Oud-bewaker (95) concentratiekamp staat terecht voor 36.000 moorden

Hans H. was in de Tweede Wereldoorlog lid van de SS en van mei 1944 tot begin 1945 betrokken bij de bewaking van het concentratiekamp in de Oostenrijkse plaats, die destijds tot Duitsland behoorde. Dat meldt het tijdschrift Der Spiegel. De rechter moet nu vaststellen of H. nog vitaal genoeg is voor een proces.



In het kamp zaten in totaal 200.000 mensen gevangen. De helft overleefde het niet. Een groot deel werd gedood in gaskamers, anderen kwamen om door uithongering of bevriezing.



Volgens het OM in Berlijn had H. de opdracht van zijn superieuren om iedereen die het kamp probeerde te ontvluchten, dood te schieten. Ook was hij zich volledig bewust van waar het kamp voor diende en wat hij daar heeft aangericht.