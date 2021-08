Oud-commandant Afghanistan missie: ‘Afghanen gingen ervan uit dat wij zouden blijven helpen’

Onthutst zag de voormalig luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht aan hoe Afghanistan na het terugtrekken van de Amerikanen razendsnel onder de voet werd gelopen door de taliban. In 2008 en 2009 leidde Mart de Kruif (1958) de 45.000 militairen tellende Navo-troepenmacht ISAF (International Security Assistance Force Afghanistan) in Zuid-Afghanistan, waar Nederland in Uruzgan aan bijdroeg. Inmiddels is hij met pensioen en kan hij vrijuit over zijn ervaringen praten. ,,Als voormalig commandant vind ik het mijn verantwoordelijkheid om mijn mening te geven.’’