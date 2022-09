Oud-generaal verdacht van betrokkenheid bij verdwijning 43 Mexicaanse studenten

Oud-hoofdaan­kla­ger Mexico gearres­teerd in zaak van 43 verdwenen studenten

De Mexicaanse voormalig procureur-generaal Jesús Murillo is gearresteerd in verband met de verdwijning van 43 studenten in 2014. Murillo, die destijds hoofdaanklager was en toezag op het onderzoek naar de verdwijning, wordt verdacht van ontvoering, marteling en belemmering van de rechtsgang, aldus het Mexicaanse Openbaar Ministerie.

