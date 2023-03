Oud-gevangenisdirecteur (71) uit België zit nu zelf vast na ontdekking wietplantage in woning

Een gepensioneerde gevangenisdirecteur uit België zit sinds donderdag vast in de gevangenis van Hasselt. Hij is verdachte in een grootschalig onderzoek naar hennepplantages. Begin deze week werd bij de man een plantage van bijna duizend cannabisplanten aangetroffen. Dat meldt Het Nieuwsblad zaterdag.

De 71-jarige Roger M. was jarenlang directeur van de inmiddels gesloten gevangenis van Verviers, maar ging in 2014 met pensioen. Dinsdagochtend vielen agenten bij Roger M. binnen en troffen daar een grote hennepplantage aan. Daarop werden de man en zijn echtgenote direct opgepakt. Beiden zitten nu vast op last van de onderzoeksrechter in het Belgische Limburg.

De autoriteiten waren op het spoor van de gevangenisdirecteur gekomen na een eerdere inval bij een andere wietplantage in Dilsen-Stokkem. Sindsdien hield de politie in de gaten wie die locatie bezochten. Dat onderzoek bracht twee adressen in kaart, waaronder de woning van Roger M.

Onderzoek

Ook bij het andere adres werd een plantage ontdekt van ongeveer 500 hennepplanten. In het grootschalige cannabisonderzoek werden zeker vijf arrestaties verricht. Drie personen zitten nog steeds vast, zo meldt het Limburgse parket.

Ook de veel jongere vriendin van de oud-directeur zou zijn gearresteerd en aangehouden. Volgens Het Nieuwsblad zou hij de vrouw in Haïti hebben ontmoet toen hij daar in 2011 op bezoek was in zijn functie als gevangenis-expert.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Roger M. in opspraak komt. Zo werd er in 2013 ook al eens juridisch onderzoek naar hem gedaan omdat hij materialen en diensten van de gevangenis van Verviers gebruikt zou hebben voor zijn eigen woning.