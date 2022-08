Oud-hoofdaanklager Mexico gearresteerd in zaak van 43 verdwenen studenten

De studenten, leraren in opleiding, verdwenen op 26 september 2014 uit de stad Iguala in de deelstaat Guerrero. Ze wilden naar een herdenking van een neergeslagen studentenprotest in Mexico-Stad in 1968. Omdat ze geen geld hadden voor de reis, kaapten ze twee bussen in de stad Iguala. Ze werden aangehouden door corrupte agenten, die zes van de studenten doodschoten. De overige 43 droegen ze over aan het drugskartel Guerreros Unidos. Leden daarvan zeiden later de studenten te hebben vermoord en hun lichamen te hebben verbrand. Slechts drie lichamen zijn ooit geïdentificeerd.