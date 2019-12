Oud-koning Albert II verplicht tot vaderschapstest in zaak ‘dochter’ Delphine

Het Hof van Cassatie oordeelde vandaag dat de Belgische staalmagnaat Jacques Boël officieel niet meer de vader van Delphine is. Boël stond al in 2017 erfelijk materiaal af. Daaruit bleek dat hij niet de biologische vader is van Delphine. Hij bleef echter, volgens de Belgische wet, het predikaat vader houden omdat hij die rol sinds haar geboorte had. Dat predikaat is vandaag komen te vervallen. Door dat besluit moet Albert II - die in mei onder dwang van justitie dna moest afstaan - zijn erfelijk materiaal op korte termijn laten vergelijken met dat van Delphine. Dat hoefde hij niet zolang Jacques Boël formeel nog ‘vader’ was.