Oud-leider Catalonië Puigdemont aangehouden in Duitsland

De roemruchte separatist Puigdemont was met de auto onderweg van Denemarken naar Hamburg, van waaruit hij verder naar België wilde reizen. Puigdemont was donderdag en vrijdag in Finland, onder meer voor een lezing aan de universiteit van Helsinki.



De Duitse politie heeft hem tot nu toe prima behandeld, twitterde zijn advocaat Jaume Alonso Cuevillas vanmiddag. Puigdemont bevindt zich op dit moment op een politiebureau.



Spanje had een eerder uitleveringsverzoek dat naar België was gestuurd na juridisch getouwtrek weer ingetrokken. Puigdemont wordt in Spanje gezocht wegens een reeks strafbare feiten, gepleegd toen hij als regiopremier in oktober met een illegaal referendum Catalonië van Spanje wilde afscheiden. De afscheiding was niet alleen in strijd met de Spaanse wet, maar ook met de regels van het Catalaanse parlement.