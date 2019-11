Oud-medewerkers Twitter beschuldigd van spionage voor Saoedi’s’

De derde persoon, de Saoediër Ahmed Almutairi, wordt ervan beschuldigd als tussenpersoon te hebben gefungeerd tussen de twee mannen en de Saoedische overheid. Hij gaf in de VS leiding aan een bedrijf dat is gespecialiseerd in sociale media. Hij zou ook Alzabarah geholpen hebben uit de VS te vluchten nadat hij vragen kreeg van de top van Twitter. Abouammo is dinsdag opgepakt en moet donderdag in Seattle voor de rechtbank verschijnen. Tegen de andere twee heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een arrestatiebevel uitgevaardigd.