Oud-Playmate: Ik had maandenlange affaire met Donald Trump

,,Iemand zei me dat ik zijn volgende vrouw zou worden’’, vertelt McDougal in een acht pagina’s lange brief, die in het bezit is van magazine The New Yorker. De twee ontmoetten elkaar op een feestje van oud-Playboybaas Hugh Hefner. Trump nam in de Playboy Mansion, Hefners riante onderkomen in Los Angeles, een aflevering van zijn realityshow The Apprentice op.



Volgens McDougal zou Trump haar onmiddellijk hebben aangekeken en meerdere malen hebben gesproken. ,,Hij praatte voortdurend tegen me en vertelde me hoe mooi ik wel niet was’’, schrijft de playmate. Het geflirt viel anderen ook op en verschillende Playboy-medewerkers zeiden tegen haar: ,,Wauw, hij is helemaal gek van je.’’