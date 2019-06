'Oud-president Morsi van Egypte overleden in rechtszaal’

Morsi, die lid was van het Moslimbroederschap, was maar kort president. Hij won de allereerste democratische verkiezingen die volgden op de val van het bewind van Hosni Mubarak en regeerde Egypte ongeveer een jaar. Het leger schoof hem in 2013 opzij na massale demonstraties tegen zijn bewind en hij werd gevangengenomen. Demonstraties door islamieten direct daarna werden door leger en politie bloedig neergeslagen. Na Morsi kwam generaal Abdul Fatah al-Sisi aan de macht.

De voormalige president werd in 2015 door een Egyptische rechter ter dood veroordeeld wegens spionage voor buitenlandse machten. Die veroordeling was mede gebaseerd op het mogelijk maken van een gevangenisuitbraak waaraan Morsi al in 2011 had meegewerkt. Op dat vonnis werd internationaal veel kritiek geuit. Het hof van cassatie in Caïro heeft de straf uiteindelijk verworpen en bepaald dat het proces over moest. Morsi was na de staatsgreep overigens al veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar. Dat had te maken met de dood van demonstranten.