Oud-president Pakistan overleden (79) in ziekenhuis Dubai

De voormalige Pakistaanse president Pervez Musharraf is zondag na een lang ziekbed op 79-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in zijn woonplaats Dubai. Dat melden de Pakistaanse autoriteiten. Musharraf greep in 1999 als generaal de macht en regeerde van 2001 tot 2008 als staatshoofd van het land.

Het Pakistaanse leger en de woordvoerster van de diplomatieke vertegenwoordigingen van het land in de Verenigde Arabische Emiraten maakten het overlijden van de voormalige legerleider bekend. ,,Ik kan bevestigen dat hij vanmorgen is overleden,’ zei woordvoerder Shazia Siraj van het consulaat in Dubai en de ambassade in Abu Dhabi tegen persbureau Reuters.

Musharraf werd in 2008 afgezet toen een democratisch gekozen regering aan de macht kwam. De voormalige generaal en tiende president van Pakistan vertrok in 2009 naar Londen en werd in 2014 formeel aangeklaagd wegens hoogverraad, omdat hij in 2007 de Pakistaanse grondwet had opgeschort en de noodtoestand had afgekondigd. Ook ontsloeg hij in die periode een aantal rechters. Een tribunaal veroordeelde hem eind 2019 tot de doodstraf maar een gerechtshof in Lahore oordeelde begin 2020 dat de speciale rechtbank ongrondwettig was en schrapte de veroordeling. Die was bij verstek uitgesproken omdat de oud-president inmiddels in ballingschap in Dubai leefde.

Eiwitstapelingsziekte

Musharraf was in 2013 teruggekeerd om deel te nemen aan de verkiezingen en kreeg toen een reisverbod van drie jaar opgelegd. In maart 2016 vertrok hij naar de woestijnstaat ‘voor een dringende medische behandeling die in Pakistan niet beschikbaar was’. Hij beloofde na de behandeling van zes tot acht weken terug te keren voor enkele rechtszaken tegen hem. De oud-president was onder meer aangeklaagd voor moord op voormalig premier Benazir Bhutto, bij een zelfmoordaanslag in 2007, door haar onvoldoende te laten beveiligen. Hij noemde de beschuldiging ‘politiek gemotiveerd’.

Zijn familie liet in juni vorig jaar na berichtgeving in Pakistaanse media over de ziekenhuisopname van de oud-president weten dat er complicaties waren in de eiwitstapelingsziekte waaraan hij leed (amyloïdose). ‘Hij gaat door een moeilijke fase waarin herstel niet mogelijk is en organen niet goed functioneren. Bid voor verlichting in zijn dagelijks leven’, luidde het op Twitter.

Musharraf gold als een seculiere leider die fel gekant was tegen het radicale islamisme en tegen jihadisme. Hij werd daarmee ook een bondgenoot van de VS in de Amerikaanse strijd tegen terroristen en tegen de Taliban. Hij heeft toenadering tot India gezocht. Musharraf voerde een liberaal beleid op cultureel gebied waarbij hij veel vijanden maakte onder uiterst conservatieve moslims.