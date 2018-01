Ouders H&M-modelletje verhuizen na ophef om trui

Een foto op de website van modeketen H&M maakte de afgelopen week flink de tongen los. Op de foto was een donker jongetje te zien die een trui droeg met de tekst: 'Coolest monkey in the Jungle'. Hierdoor ontstond wereldwijde ophef omdat het racistisch zou zijn. Deze discussie ging zo ver, dat de ouders van het twee-jarige jongetje, Liam, zelfs hebben besloten te verhuizen.

,,Ons normale gezinsleven staat behoorlijk op zijn kop", vertelt vader Frank in de Britse ontbijtshow 'This Morning'. ,,Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat Liam nog heel jong is en dat we ook nog andere kinderen hebben die we willen beschermen."

Over de commotie zeggen beide ouders dat ze het onnodig vinden. Eerder liet moeder Terry zich al uit op social media over de toestand en zei niet te begrijpen waar iedereen zich zo druk om maakt. ,,Een zwart kind is een kind en een aap is een dier. Racisten en slachtoffers van racisme denken daar blijkbaar anders over, maar ik behoor tot geen van beide groepen. Er bestaat ook een merk met de naam 'Bathing Ape', waarom wordt daar niets van gezegd? Zij werken ook met kindermodellen.”

'Ik weet wat racisme is'

Vandaag voegt ze toe: ,,Liam wordt altijd gestyled door professionele mensen en heeft tientallen outfits op een dag aan. Ik heb niet gezien dat hij de trui aanhad op die dag. Als ik het wel gezien had, dan had ik er waarschijnlijk niets op aangemerkt. Ik zie gewoonweg de connectie niet. Ik zie mijn zoon Liam, die model staat voor een trui en die trui heeft toevallig het woord 'aap' erop. Ik weet wat racisme is. Ik ben zelf ook wel eens uitgescholden voor 'aap' en mijn reactie was toen hetzelfde als de reactie van de wereld nu. Maar dat het op een trui staat betekent niet meteen dat het racistisch is." Ze voegt toe dat ze de hele discussie graag achter zich wil laten en dat ze hoopt dat iedereen elkaars mening over racisme respecteert.

Liam zelf is zich totaal niet bewust van de commotie om zijn fotoshoot. Terry: ,,Hij ziet zijn foto wel overal verschijnen online, maar hij vindt zichzelf een superster."