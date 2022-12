Ouders Ivana Smit winnen in civiele zaak tegen politie Maleisië

Later werd een maandenlang feitenonderzoek gedaan door een speciale rechtbank in Kuala Lumpur. Daaruit kwamen absurde feiten naar voren. Zo kon de schoonmaakster in opdracht van de Amerikanen het appartement reinigen voordat de technische recherche sporenonderzoek kwam doen. En de politie verzuimde om het tijdstip van overlijden vast te stellen door de temperatuur van de jonge vrouw te meten.



De Maleisische patholoog getuigde dat Ivana aan de gevolgen van haar val was overleden, terwijl de Nederlandse patholoog Frank van de Goot na onderzoek vaststelde dat Ivana in het appartement om het leven moet zijn gekomen. De Amerikanen zaten enige tijd vast voor drugsgebruik, maar die aanklacht werd later ingetrokken waardoor ze op vrije voeten kwamen.



Drie jaar geleden oordeelde een rechter dat Ivana om het leven moet zijn gekomen door toedoen ‘van derden’. Daarop opende de Maleisische politie een moordonderzoek, wederom geleid door Faizal, de inspecteur die vanaf dag één op een ongeluk aanstuurde.