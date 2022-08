Ouders lijden weer nederlaag in strijd om hersendode zoon Archie (12)

UPDATE Opnieuw problemen voor Thalys: overvolle trein staat vier uur stil in België

Het treinverkeer van Thalys is gisteren op meerdere trajecten flink ontregeld, nadat in de middaguren een trein in botsing kwam met een dier. Door de botsing is een technisch probleem ontstaan ‘waardoor de trein tot stilstand moest worden gebracht en de elektriciteit moest worden afgesloten’, zegt een woordvoerder van de Thalys.

30 juli