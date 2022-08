Ouders van Archie (12) vangen opnieuw bot: Zoontje mag niet naar palliatieve instelling

Nadat de ouders van de 12-jarige jongen onder meer via het Hooggerechtshof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vruchteloos hadden geprobeerd tegen te houden dat de artsen de behandeling zouden stopzetten, hebben ze gisteren bij het High Court aangeklopt om toestemming te krijgen voor het overbrengen van hun kind naar een palliatieve zorginstelling. Daar zou de jongen ‘waardig’ kunnen sterven, in de privésfeer, zo stelde de moeder. Artsen hadden gewaarschuwd dat het transport van de jongen een ‘aanzienlijk risico’ vormt. Daarin is de rechter meegegaan. Ze zei dat een overbrenging niet in het belang van het kind is en dat Archie in het ziekenhuis zou moeten zijn wanneer de behandeling stopt.

Medeleven

Rechter Theis drukte haar medeleven uit in het vonnis, maar schrijft ook: ,,Ik hoop nu dat Archie de kans krijgt om in vredevolle omstandigheden te overlijden.” Ze wijst erop dat de behandeling van Archie in het ziekenhuis alleen zorgt voor uitstel van diens overlijden en dat die situatie al drie weken aan de gang is.



Volgens Britse media kan de familie tot 15 uur Nederlandse tijd in beroep gaan bij het Hof van Beroep, als dat niet gebeurt stopt de behandeling. De familie heeft laten weten in beroep te gaan, aldus zender ITV. Archie ligt sinds 7 april in een coma. Zijn behandeling bestaat uit een combinatie van medische interventies waaronder een beademingsmachine en medicijnen.