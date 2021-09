Ouders verdwenen Gabby (22) smeken familie van verloofde: 'Vertel ons waar ze is’

De emoties in de mysterieuze verdwijningszaak rond de 22-jarige Gabrielle ‘Gabby’ Petito uit Florida lopen steeds hoger op. De ouders van de vermiste twintiger doen in een open brief een oproep aan de familie van hun schoonzoon om meer informatie te geven over de verblijfplaats van hun dochter. ‘Hoe kon je ons als ouder door deze pijn laten gaan en ons niet helpen? Hoe kun je als ouder Gabby’s jongere broers en zussen dit aandoen?’

De vermissing van de Amerikaanse Gabby begint langzaam maar zeker wereldnieuws te worden. De verlovingsreis die aanvankelijk zo prachtig begon en zelfs te volgen was via sociale media, is voor beide families inmiddels veranderd in een ware nachtmerrie. Gabby is al zeker twee weken van de aardbodem verdwenen, en haar verloofde, de 23-jarige Brian Laundrie, wordt door de familie beschuldigd van betrokkenheid bij die verdwijning. Op verzoek van zijn advocaat houdt de man de kaken stijf op elkaar, tot frustratie van de ouders van Gabby, die in alle staten zijn.

Schoondochter

‘We schrijven deze brief om u te vragen te helpen onze mooie dochter te vinden’, zo begint de brief, die gisteren op televisie is voorgelezen door de woordvoerder van de familie. ‘We begrijpen dat jullie een moeilijke tijd doormaken, jullie instinct om jullie zoon te beschermen is sterk. Wij vragen u om in onze schoenen te gaan staan. We hebben niet kunnen slapen of eten. Onze levens staan op zijn kop’, klinkt het wanhopig.

De ouders zijn ervan overtuigd dat Laundrie en zijn familie meer informatie hebben over de verblijfplaats van Gabby, of wat er met haar is gebeurd. ‘We smeken u om het ons te vertellen. Gabby heeft meer dan een jaar bij jullie gewoond. Ze zou jullie schoondochter worden. Hoe kunnen jullie haar locatie verborgen houden? Jullie waren allebei zo blij dat Brian en Gabby zich verloofden en van plan waren hun leven samen door te brengen. Als u of uw gezin nog fatsoen heeft, vertel ons dan alstublieft waar Gabby zich bevindt.’

Verloving

De 22-jarige Gabrielle ‘Gabby’ Petito en haar 23-jarige vriend Brian Laundrie gingen in juli samen op vakantie om hun verloving te vieren. Het stel vertrok in een witte Ford Transit en reed kriskras door de Amerikaanse staat Wyoming. Ze maakten talloze video’s van de ongerepte natuur en filmden ook zichzelf terwijl ze lachten, zoenden en renden over stranden en door bossen. Eén van de filmpjes is op YouTube meer dan 1,2 miljoen keer bekeken.

Het was de bedoeling dat het stel vier maanden zou rondtrekken om nationale parken te bezoeken en in de wilde natuur te kamperen. In de weken vóór de verdwijning was er echter een flinke ruzie, waarbij er heen en weer geweld gebruikt zou zijn. Toegesnelde agenten troffen Gabrielle toen huilend aan. De tussenkomst werd gefilmd met een bodycam, waardoor ook de buitenwereld nu kan zien hoezeer de jongedame overstuur was. In het gesprek gaf ze onder meer aan met mentale problemen te kampen.

Krassen in gezicht

,,Het spijt me, we hebben deze ochtend ruzie gehad. Persoonlijke zaken. Ik heb me bij hem verontschuldigd omdat ik zo gemeen was”, klonk het. Laundrie legde uit hoe hij aan de krassen in zijn gezicht gekomen was. ,,Ze probeerde de sleutels van mij af te nemen. Ik probeerde haar te kalmeren, maar toen heeft ze uitgehaald met haar gsm.”

Uiteindelijk hoefde niemand mee naar het bureau. De kemphanen vertelden dat ze op het punt stonden te trouwen en wilden “absoluut niet” dat iemand beschuldigd zou worden van een misdrijf.

Een misverstand

Begin september keerde Laundrie helemaal alleen terug naar hun huis in Florida. Van zijn verloofde ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De advocaat van de man zegt dat Laundrie op zijn verzoek geen enkel commentaar geeft op de zaak. ,,In mijn ervaring zijn intieme partners vaak de eerste persoon waar de politie in dit soort gevallen haar aandacht op vestigt. De waarschuwing dat ‘alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden’ is waar, ongeacht of mijn cliënt iets te maken heeft met de verdwijning van mevrouw Petito.”

De zus van Brian Laundrie, Cassie Laundrie, verbrak gisteren haar stilzwijgen in een exclusief interview met de Amerikaanse zender GMA. ,,Het is duidelijk dat ik en mijn familie willen dat Gabby veilig wordt gevonden”, aldus Cassie. ,,Ze is als een zus en mijn kinderen houden van haar, en ik wil dat ze veilig thuiskomt. Dit is gewoon een groot misverstand.”

Geen verdachte

Laundrie is officieel nog geen verdachte, maar is wel aangemerkt als ‘persoon van belang’. Dat is een term die door Amerikaanse wetshandhavingsinstanties wordt gebruikt om een ​​persoon te identificeren die mogelijk betrokken is geweest bij een misdrijf, maar niet is gearresteerd.

© Getty Images

De ouders van de vermiste Gabby. © Getty Images