Oudste skydiver (88) ter wereld, die met hoogtevrees sprong, is overleden: ‘Een verbazingwekkende vrouw’

Een Britse vrouw van wie wordt aangenomen dat zij de oudste vrouwelijke skydiver ter wereld is, is op 88-jarige leeftijd overleden. De in Cardiff geboren Dilys Price, voormalig lerares van beroep, schreef in 2012 een wereldrecord op haar naam door als 80-jarige dame solo uit een vliegtuig te springen. Haar overlijden maakt vooral in onderwijskringen diepe indruk. ,,Dilys was een opmerkelijke, verbazingwekkende en inspirerende vrouw”, meldt The University of Wales in een verklaring.

In de afgelopen 34 jaar sprong de kranige Dilys meer dan 1100 keer uit een vliegtuig. Op 54-jarige leeftijd maakte ze haar eerste sprong voor het goede doel. Ze deed dat terwijl ze extreem veel last van hoogtevrees had, maar na de sprong ontwikkelde ze een grote voorliefde voor de sport en bleef ze in de jaren daarop de stoute schoenen aantrekken.

‘Je voelt je gewoon vrij’

Na haar pensioen begon Dilys zich in de Verenigde Staten te specialiseren in luchtacrobatiek en freestyling. ,,Parachutespringen is mijn passie, daar heb je de ultieme schoonheid van de lucht. Je voelt je gewoon zo vrij”, vertelde de grootmoeder in 2018 tegen de BBC.

,,Ik ben begonnen met parachutespringen omdat ik geld wilde inzamelen.Maar niemand had banger kunnen zijn dan ik! Toen ik voor de eerste keer sprong, herinner ik me dat ik dacht: ‘dit is de dood’, en ‘oh mijn god, ik vlieg!’ Door mijn angsten onder ogen te zien, kon ik mijn doel vinden en het verschil maken. Nu kan ik me mijn leven niet meer zonder voorstellen.”

In de lijst

Met een achtergrond in drama en dans richtte Dilys de liefdadigheidsinstelling Touch Trust op, die creatieve bewegingsprogramma’s aanbood voor mensen met leermoeilijkheden en andere kwetsbare groepen in de gemeenschap. Hiervoor ontving ze verschillende prijzen. '

Op 86-jarige leeftijd hing ze haar parachute aan de wilgen, vermoedelijk vanwege gezondheidsproblemen. Toch ging ze in 2018 nog één keer de lucht in, en wel met voormalig rugbyster Gareth Thomas. In datzelfde jaar werd opgenomen in de lijst van 100 vrouwen die het leven in Wales hebben beïnvloed.

Model

Ook werd ze rond die periode als model gekozen door de Oostenrijkse modeontwerper Helmut Lang. In de herfstcollectie ‘Women of Wales’ stond Dilys model naast een 86-jarige voormalig begrafenisondernemer en de 77-jarige moeder van de overleden New Romantic-zanger Steve Strange.

Ze zei dat de modellenklus een kans was om de wereld te laten zien dat het leven niet saai hoeft te worden met de jaren. ,,We leven, we leven nog. We leven tot de dag dat we sterven”, vertelde ze daarbij. ,,Dit is nu mijn missie: oudere mensen zoals ik vertellen dat ze een passie moeten blijven behouden. Ze moeten actief zijn.”

Verdrietig

Cardiff Metropolitan University, waar Dilys ook in dienst is geweest, betuigt in een verklaring haar steun aan de nabestaanden. ,,We zijn bedroefd om te horen dat Dilys Price is overleden. Als Honorary Fellow en echte vriend van de universiteit, was Dilys een kracht ten goede en een inspiratie voor ons allemaal.”

