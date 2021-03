Overblijfmoeder gooit met baby van 10 maanden: slachtoffertje vecht voor zijn leven

VIDEO Megaschik­king van 27 miljoen dollar voor familie George Floyd

12 maart De familie van de bij een arrestatie gestorven George Floyd krijgt 27 miljoen dollar van de Amerikaanse stad Minneapolis (Minnesota), waar het beruchte dodelijke incident vorig jaar mei gebeurde. De gemeenteraad stemde unaniem in met de schikking in een rechtszaak die was aangespannen door de nabestaanden.