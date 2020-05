Overeenkomst corona en Spaanse griep: ook toen zou het roer omgaan

De Spaanse griep die van 1918 tot 1919 in meerdere golven over de aarde raasde, maakte meer slachtoffers dan de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Tot 100 miljoen doden, is de schatting. Ook Nederland bleef niet gespaard. ,,Toch is die pandemie niet in ons collectieve geheugen blijven hangen, terwijl de gevolgen ervan enorm waren’’, zegt Laura Spinney.